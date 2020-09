Quando pensiamo agli smartphone rugged per eccellenza non può che venirci in mente un brand come Blackview, che ha rinnovato la sua gamma di telefoni rinforzati con il nuovo BV9900E, con specifiche da mid range e prezzo importante.

Blackview BV9900E è un rugged quad camera che resiste fino a -30 °C

Design e specifiche

A guardare il form factor di Blackview BV9900E, notiamo che si tratta di un classico rugged, molto simile al fratello BV9900. Ma le sue specifiche sono comunque da mid range, partendo dal display da 5.84″ Full HD+ (2280 x 1080 pixel) con Gorilla Glass 5 con drop notch in cui è alloggiata la selfie camera da 16 MP. Per il SoC troviamo una soluzione MediaTek Helio P90, oltre a 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile per la memoria.

Quanto al modulo fotocamera posteriore, Blackview BV9900E ne ha uno quadruplo da 48 + 16 + 2 + 0.3 MP con grandangolare, macro e profondità. Non mancano NFC, Bluetooth 5.0, batteria da 4380 mAh, sistema operativo Android 10 e certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, IceMode fino a -30 °C, camera subacquea e rilevamento del battito cardiaco. Insomma, quanto a situazioni al limite, non gli manca nulla.

Il nuovo smartphone rugged Blackview BV9900E è disponibile su AliExpress, ad un prezzo di 361 €. Il nostro consiglio è di metterlo nel carrello e attendere il prossimo 21 settembre, dove potreste trovarlo ad un costo molto più basso ed interessante.

