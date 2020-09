Ormai da diversi anni a questa parte, il Black Friday è un evento attesissimo da tutti i risparmiatori per acquistare prodotti a prezzi super scontati. Anche il 2020 sarà caratterizzato dall'avvento del Black Friday che si terrà – appunto – l'ultimo venerdì di Novembre (il 27 novembre 2020) e che sarà tra i più attesi di sempre.

Durante il Black Friday, che ormai può essere considerato un evento dalla durata di una settimana, tutti gli store online ed offline, metteranno a disposizione offerte imperdibili e sconti irraggiungibili negli altri periodi dell'anno. Tra i più attesi, in ambito tech, rimangono il Black Friday 2020 di Amazon, quello di Unieuro ed anche di e-commerce cinesi come Banggood ed AliExpress.

Non passeranno di certo inosservate le iniziative targate eBay che, sicuramente, terrà banco come successo l'anno scorso, con le iniziative orarie lanciate su Instagram. Insomma, anche il Black Friday 2020 si preannuncia interessante e ricco di sorprese, vediamo insieme come seguirlo in tempo reale grazie ai nostri canali di offerte.

Come seguire le offerte del Black Friday 2020 | 27 Novembre

Come già detto, ogni store affronterà il proprio Black Friday 2020 a suo modo e, grazie ad i nostri canali Telegram potrete seguirli in tempo reale durante tutta l'ultima settimana di novembre. Come di consueto, infatti, tratteremo singolarmente gli store in questione. Come seguirli più da vicino? Nulla di più semplice, vi basterà accedere ai singoli canali.

Black Friday Novembre 2020 | Le offerte di Amazon, Unieuro e MediaWorld

Gli store sopra elencati saranno tra i più attivi durante il periodo di sconti del prossimo novembre. Potrete seguire le offerte Black Friday 2020 in tempo reale direttamente sul nostro canale Telegram dedicato, principalmente, alle offerte di Amazon, ma che conterrà per l'occasione anche sconti provenienti da MediaWorld, Unieuro e non solo.

Black Friday eBay 2020 – Come seguirlo

Vista l'attenzione posta da eBay all'evento, seguiremo le offerte passo dopo passo direttamente sul nostro canale dedicato. Per l'occasione, infatti, saranno pubblicate tantissime offerte tech (con smartphone, notebook ed accessori) di prodotti delle migliori marche, tra cui Xiaomi, Huawei, OPPO e Realme.

Black Friday 2020: come trovare le migliori offerte Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme

Ogni singolo store darà il meglio di se per presentare agli utenti le offerte più convenienti, ma come seguirle tutte in tempo reale, senza perdersene nemmeno una? Facilissimo, basterà joinare al canale Telegram GizDeals, il nostro contenitore principale di offerte, nel quale saranno condivisi solo i migliori sconti provenienti da tutti gli store. Proprio come per gli altri, anche in questo caso per entrare a far parte del canale dedicato non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu