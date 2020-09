Continua a crescere l'attenzione al cliente dello store Banggood che, da pochi mesi, ha inaugurato la nuova spedizione dedicata Banggood Express, una linea prioritaria per gli utenti dello store che garantirà consegne in tempi nettamente più brevi e direttamente garantite. Quali sono le novità ed i vantaggi? Vediamolo insieme.

Banggood Express sarà la spedizione più efficiente, totalmente controllata dallo store

Proprio come suggerisce il nome, Banggood Express è una spedizione dedicata dallo store ai propri utenti che rappresenta un servizio aggiuntivo, con vantaggi anche sui costi. La nuova spedizione è più efficiente dal momento che è organizzata e presa in carico direttamente da Banggood che si occupa dei colli dalla fabbrica fino alla consegna.

Così facendo, oltre ad un'ottimizzazione dei costi, avrete anche un'affidabilità maggiore circa la tracciabilità della spedizione. I vantaggi poi non si fermano a questo. Il vero punto di forza della nuova soluzione, rispetto alle altre soluzioni offerte, Banggood Express potrebbe ridurre drasticamente i tempi di consegna, portandoli dai 6 ai 10 giorni lavorativi.

Anche sul fronte dogana, la Banggood Express porta delle buone notizie. Tutti gli ordini inferiori ai 200 dollari, infatti, hanno un'altissima probabilità di non incorrere in eventuali dazi. Quella della spedizione dedicata dello store si configura quindi come un'ottima scelta volta a ridurre sia i tempi di consegna che i costi, non rinunciando alla qualità, anzi. Come già accennato, infatti, sarà lo stesso store a prendersi cura delle spedizioni e della relativa tracciabilità in tempo reale.

