In un periodo dove gli auricolari wireless sono ormai un accessorio più che comune, l'innovazione la portano brand sì conosciuti ma non totalmente integrati in tecnologie del genere. Proprio come Baidu, il principale motore di ricerca cinese che ha lanciato le sue prime cuffie TWS Xiaodu True Wireless Smart Earphone, che supportano la traduzione dell'audio tra due parlanti in tempo reale ad un prezzo davvero economico.

Xiaodu True Wireless Smart Earphone: le prime cuffie auricolari TWS di Baidu traducono in tempo reale a meno di 25 €

Il form factor degli auricolari wireless di Baidu è esattamente simile a quello di molte cuffie TWS non in-ear: bianche ed ispirate alle AirPods (o anche queste cuffie di QCY). Ma le Xiaodu True Wireless Smart Earphone fanno anche di più, o comunque hanno una funzione di solito usata da modelli top gamma. Infatti, esse possono fare la traduzione in tempo reale dall'inglese al cinese, semplicemente mettendo un auricolare a testa all'orecchio.

Quanto alle altre specifiche, le cuffie wireless di Baidu hanno un'ottima autonomia da 7 ore di ascolto continuo e 28 ore con ricarica del case. La grande bobina da 13 mm ed il diaframma in fibra di carbonio biologico offrono una qualità del suono robusta e dinamica. Non manca l'Ear Detection, la riduzione del rumore ambientale ENC, doppio microfono dual array che migliorano la qualità della chiamata. Dicevamo che le Xiaodu True Wireless fossero appunto smart e grazie alla loro app dedicata che permettono attivare tante feature con i comandi vocali dell'assistente proprietario.

Ma quanto costano questi interessanti auricolari wireless? Le cuffie TWS di Baidu Xiaodu hanno un prezzo di lancio davvero convincente di 199 yuan, che al cambio sono poco meno di 25 €, mentre il costo di listino è di 399 yuan, quasi il doppio in euro ma comunque sarebbe una spesa niente male per quello che offrono.

