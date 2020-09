Dopo i tanti rumor venuti fuori nei giorni scorsi, i nuovi flagship di casa ASUS, Zenfone 7 e 7 Pro, sono ufficiali e lo sono anche in Italia. Anche in questa edizione, i top gamma del brand taiwanese confermano nelle loro specifiche l'ormai iconica Flip Camera, che stavolta ha un sensore in più, oltre ad un prezzo più alto.

Aggiornamento 01/09: da oggi è possibile acquistare ASUS ZenFone 7 e 7 Pro in Italia. Trovate tutto a fine articolo.

ASUS Zenfone 7 e 7 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Se guardiamo al design dei nuovi ASUS Zenfone 7 e 7 Pro, ci rendiamo conto che il form factor resta molto simile a quello di Zenfone 6, quasi a dare un senso di continuità alla gamma flagship, ma le nuove colorazioni danno sicuramente un tocco più elegante. Per quanto riguarda le specifiche principali, troviamo un display full screen AMOLED NanoEdge a 90 Hz grazie proprio alla loro Core Feature, cioè il modulo fotocamera Flip, che adesso può contare su ben 3 sensori. Non manca inoltre il meglio della CPU con Snapdragon 865 per il 7 e 865+ per il 7 Pro, che si traduce quindi in due smartphone 5G.

Scheda Tecnica

dimensioni 165.08 x 77.28 x 9.6 mm per un peso di 230 grammi;

per un peso di 230 grammi; display AMOLED NanoEdge total full screen da 6.64″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 200 Hz, supporto HDR10+ e rapporto 20:9;

total full screen da 6.64″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 200 Hz, supporto HDR10+ e rapporto 20:9; processore Qualcomm Snapdragon 865 fino a 2.84 GHz per Zenfone 7 e Snapdragon 865+ fino a 3.1 GHz per il 7 Pro:+;

fino a 2.84 GHz per e fino a 3.1 GHz per il 7 Pro:+; GPU Adreno 650;

8 GB RAM LPDDR5 per entrambi;

128 per il Zenfone 7 e 256 GB per il 7 Pro di memoria interna UFS 3.1;

sensore d'impronte digitali laterale;

tripla camera Flip da 64 + 12 + 8 MP, apertura f/1.8-2.2-2.4 con grandangolare 113°, sensore telescopico e zoom ottico 3x (12x ibrido); video fino a 8K 30 FPS;

batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida Quick Charge a 30W;

supporto Dual SIM 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 Tri-Band 2.4/5.1/5.8 GHz, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, due slot schedine, Type-C, NFC, Qualcomm aptX Adaptive;

sistema operativo Android 10 con Zen UI 7;

ASUS Zenfone 7 e 7 Pro ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

I nuovi flagship ASUS Zenfone 7 e 7 Pro sono disponibili in Italia. Si parte dai 699€ per la versione 8/128 GB di ZenFone 7, salendo a 799€ per quella da 8/256 GB di ZenFone 7 Pro. In entrambi i casi li troviamo in preordine sullo store ufficiale ASUS (più avanti saranno presenti anche da Unieuro e negli ASUS Gold Store), con consegna dal 7 settembre.

