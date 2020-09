Quando guardiamo alla serie ROG prodotta da ASUS, inevitabilmente miriamo al gaming ed in effetti spesso offre il meglio della tecnologia al servizio dei giocatori. Ma oltre ad un PC Desktop, un notebook o uno smartphone potente, si ha bisogno di una connessione stabile e senza compromessi, cosa che il nuovo router ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 permette, essendo il primo con tecnologia Wi-Fi 6E.

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000: router Wi-Fi 6E, 8 antenne, Quad-Core e fino a 11000 Mbps

Andando a guarda il design, si capisce da subito l'anima da gaming del router di ASUS, in quanto il ROG Rapture GT-AXE11000 ha un form factor spigoloso e futuristico, dato anche dalle antenne e dal logo illuminato. Ma è nelle caratteristiche che dà il meglio di sé: oltre ad essere Wi-Fi 6E, che si differenzia dal Wi-Fi 6 standard per essere Tri-Band con banda di frequenza a 6 GHz, potendo ospitare ben 14 canali aggiuntivi da 80 MHz e 7 da 160 MHz, che permettono quindi una velocità di rete elevata ed un ritardo pressoché nullo.

Inoltre, il ROG Rapture GT-AXE11000 di ASUS è dotato di un sistema di dissipazione del calore in alluminio. Quanto invece alla velocità raggiungibile, siamo sugli 11.000 Mbps, tra le più elevate possibili. Presenti porte 2.5G LAN/WAN per sfruttare al meglio la nuova tecnologia di connessione. Il tutto è mosso poi da una potente CPU Quad-Core a 64-bit con spazio di archiviazione fino ad 1 GB.

Attualmente, il router di ASUS ROG è stato solo presentato ma non ci sono indicazioni in merito al prezzo, che sarà molto probabilmente alto, come il suo predecessore AX11000.

