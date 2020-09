Nuovo aggiornamento e tante novità per Amazfit GTR e GTS

Amazfit, la gamma di wearable di Huami, ha nella sua line up i due smartwatch top gamma GTR e GTS, che accontentano tutti i gusti essendo uno circolare ed uno rettangolare. Proprio in queste ore è in rilascio un aggiornamento per entrambi, con il GTR aggiornato in entrambe le versioni 47 mm e 42 mm.

Amazfit GTR e GTS: ottimizzazioni e risoluzione problemi nell'ultimo aggiornamento

Andando a leggere il changelog dell'aggiornamento per Amazfit GTR e GTS, arrivano importanti ottimizzazioni per alcune feature dei due smartwatch ma anche la risoluzione di problemi. Partendo dal GTR 47 mm, la durata della batteria è migliorata dopo il monitoraggio cardiaco ed è risolto il problema dei dati in merito al battito quando vengono trasmessi su App dall'orologio. Passando a quello da 42 mm, risolto il problema di riavvio causato dalla connessione Bluetooth.

Portando poi l'attenzione verso Amazfit GTS, è ottimizzata la durata della batteria similarmente al GTR 47 mm, ma anche il problema dei dati anomali del battito cardiaco e quello di non rilevamento della frequenza cardiaca durante tutto l'arco della giornata.

L'aggiornamento per Amazfit GTR e GTS è attualmente in roll out e con il passare delle settimane arriverà su tutti i dispositivi interessati.

