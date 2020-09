Amazfit GTR e GTS: quando lo smartwatch sostituisce le chiavi dell’auto

Nei giorni scorsi è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per migliorare l'esperienza software fornita da Amazfit GTR e GTS. I due smartwatch di casa Mobvoi puntano a target differenti, ma questo non significa che abbiano funzioni totalmente divergenti. L'obiettivo del produttore di indossabili è rendere i propri dispositivi quanto più smart e completi possibili. E con l'ultimo update lo fa aggiungendo la possibilità di utilizzarli al posto delle chiavi dell'automobile.

L'ultimo update fa diventare Amazfit GTR e GTS le chiavi della propria automobile

Una feature molto utile, permettendo con un unico oggetto di svolgere più mansioni. Inutile dire, però, che l'ultimo aggiornamento per Amazfit GTR e GTS è valido unicamente per la platea asiatica. Sì, perché questa funzione è compatibile unicamente con il veicolo Xiaopeng P/Xpeng P7, una delle varie simil-Tesla che sono commercializzate in Cina. Di questa partnership si era già parlato in precedenza, ma adesso la vediamo concretizzarsi.

Non è da escludere che Mobvoi decida di aprire questa modalità di Amazfit GTR e GTS con altri veicoli, anche se ci vorrà ancora tempo prima che una cosa del genere accada in Europa. Al contrario, in Asia è decisamente più diffusa: basti pensare alle modalità con cui Xiaomi permette di aprire casa senza le chiavi.

