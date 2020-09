Aspettando Amazfit GTR 2 in Europa: bellissimo in queste immagini dal vivo!

Sono passate solo poche ore dal debutto di Amazfit GTR 2 e del modello GTS 2, entrambi lanciati in Cina questa mattina. Entrambi gli smartwatch offrono funzionalità di prim'ordine legate al fitness e al benessere, arrivano con un design elegante ma dall'anima sportiva e sono proposti ad un prezzo goloso. Volete saperne di più in attesa del lancio in Europa? Allora godetevi questa galleria di immagini dal vivo hands-on dedicate al nuovo GTR!

Amazfit GTR 2 dal vivo: ecco com'è fatto grazie ad una galleria di immagini hands-on

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Amazfit GTR 2 è dotato di un pannello AMOLED da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel con densità di 326 PPI ed un peso di 31.5 grammi (che salgono a 39 grammi nella versione classica). Il corpo è realizzato in lega di alluminio nella sua incarnazione sport, mentre per la variante classica con cinturino in pelle, la cassa è in acciaio inossidabile. Ovviamente non manca l'impermeabilità fino a 5ATM, utile per il nuoto. A proposito di sport, lo smartwatch supporta fino a 12 modalità ma Huami ha promesso che in futuro si arriverà fino a 90.

La batteria è un'unità da 471 mAh ricaricabile tramite PIN magnetico. L'autonomia (con un utilizzo standard) è assicurata fino a 14 giorni, ma si sale a 38 giorni utilizzando il dispositivo come un semplice orologio. Il nuovo Amazfit GTR 2 offre un sensore PPG Biotracker 2 con il supporto al monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue SpO2, sviluppato da Huami.

Al momento l'azienda cinese non ha ancora annunciato la data di presentazione per l'Europa. Teniamo le dita incrociate e speriamo in una conferma quanto prima. Cosa ne pensate del nuovo GTR 2? Aspettate il suo arrivo in Italia oppure restate fedeli al primo modello? Fatecelo sapere nei commenti!

