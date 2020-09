Amazfit GTR 2 e GTS 2: immagini e data di presentazione ufficiale

A distanza di più di un anno, Amazfit GTR 2 si appresta a portare avanti l'eredità del primo modello di smartwatch. Huami si appresta così ad arricchire ulteriormente la famiglia di indossabili, dopo il lancio a fine 2019 della variante Lite. Il successore di GTR era già stato avvistato in precedenza, grazie alle informazioni ottenute all'interno della stessa app di Amazfit. E la ricezione della certificazione da parte dell'ente occidentale Bluetooth SIG ne avvicina il lancio ufficiale. Ed oggi finalmente la compagnia cinese ha annunciato l'uscita del device, accompagnato anche da Amazfit GTS 2.

Aggiornamento 15/09: Huami ha confermato la data di uscita sia di Amazfit GTR 2 che del GTS 2. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

GTR 2 certificato dall'ente Bluetooth SIG: cosa sappiamo del nuovo smartwatch di Huami?

Con nome in codice “Lisbon” e sigla A1952, Amazfit GTR 2 sarà ovviamente dotato di supporto alla connettività via Bluetooth 5.0, come ogni indossabile del 2020 che si rispetti. Le indiscrezioni parlano di uno smartwatch nuovamente dotato di display rotondo e con tecnologia AMOLED. Probabilmente sarà nuovamente proposto in due varianti, in base alle dimensioni della scocca, ma non ci vengono fornite altre informazioni sulle specifiche tecniche. Sulla base di quanto visto con il precedente modello, da Amazfit GTR 2 ci si aspettano migliorie al comparto salute, magari con l'introduzione del sensore SpO2. Il monitoraggio dell'ossigenazione del sangue è una feature molto utile, specialmente in tempi in cui il Covid-19 continua a flagellare il nostro mondo.

Amazfit GTR 2 e GTS 2: ufficiale la data di presentazione | Aggiornamento 15/09

Huami ha confermato sui social cinesi la data del suo prossimo evento dedicato al lancio di nuovi prodotti: l'appuntamento è fissato per il 22 settembre e vedrà il debutto di Amazfit GTR 2 e GTS 2. Al momento non sono presenti dettagli precisi in merito alle specifiche ma – osservando l'invito all'evento – è lecito ipotizzare che ci saranno delle novità per quanto riguarda la musica e la riproduzione di contenuti multimediali. In tanti poi si aspettano la presenza di un modulo per l'ECG, ma ovviamente per ora tutto tace.

Se dal lato delle funzionalità vige in massimo riserbo, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il design dei due modelli. Huami ha pubblicato un nuovo teaser poster – lo vedete in alto – in cui ci mostra il look di Amazfit GTR 2 e GTS 2. Nel primo caso sarà mantenuto un corpo tondo, similmente alla generazione precedente, ma con uno stile più raffinato; GTS 2 invece cambia le carte in tavola con un pannello allungato in stile Huawei Watch Fit e Honor Watch ES. A quanto pare il colosso cinese ha lanciato il nuovo trend: aspettiamoci un generoso quantitativo di smartwatch dotati di un corpo slim.

