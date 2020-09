Amazfit GTR 2 certificato, fra specifiche e novità attese

A distanza di più di un anno, Amazfit GTR 2 si appresta a portare avanti l'eredità del primo modello di smartwatch. Huami si appresta così ad arricchire ulteriormente la famiglia di indossabili, dopo il lancio a fine 2019 della variante Lite. Il successore di GTR era già stato avvistato in precedenza, grazie alle informazioni ottenute all'interno della stessa app di Amazfit. E la ricezione della certificazione da parte dell'ente occidentale Bluetooth SIG ne avvicina il lancio ufficiale.

Amazfit GTR 2 certificato dall'ente Bluetooth SIG: cosa sappiamo?

Con nome in codice “Lisbon” e sigla A1952, Amazfit GTR 2 sarà ovviamente dotato di supporto alla connettività via Bluetooth 5.0, come ogni indossabile del 2020 che si rispetti. Le indiscrezioni parlano di uno smartwatch nuovamente dotato di display rotondo e con tecnologia AMOLED. Probabilmente sarà nuovamente proposto in due varianti, in base alle dimensioni della scocca, ma non ci vengono fornite altre informazioni sulle specifiche tecniche. Sulla base di quanto visto con il precedente modello, da Amazfit GTR 2 ci si aspettano migliorie al comparto salute, magari con l'introduzione del sensore SpO2. Il monitoraggio dell'ossigenazione del sangue è una feature molto utile, specialmente in tempi in cui il Covid-19 continua a flagellare il nostro mondo.

