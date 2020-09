Amazfit Band 5 ufficiale: è la Mi Band 5 Pro che volevamo!

Sapevamo che era in lavorazione, ma non ci aspettavamo di veder comparire Amazfit Band 5 così all'improvviso. La nuova smartband di Huami è finalmente ufficiale: si presenta con un look familiare, ma le vere novità sono al suo interno. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo wearable della casa cinese, la Xiaomi Mi Band 5 Pro che avremmo voluto vedere!

Amazfit Band 5 fa la sua comparsa a sorpresa: ecco tutte le novità della nuova smartband | Ufficiale

Design e novità

L'annuncio della Amazfit Band 5 potrebbe far gola a tutti coloro che sono rimasti scottati dal lancio di una Xiaomi Mi Band 5 fin troppo conservativa. Esteticamente si fa veramente fatica a distinguerle, anche perché, diciamocelo: le smartband non offrono molto spazio di manovra ad uno stravolgimento del design. Quello che conta con questo tipo di wearable è ciò che permettono di fare e il nuovo modello targato Huami sembra voler fare tanto.

Contrariamente a quanto accaduto con la versione europea della smartband Xiaomi, nel caso del dispositivo targato Amazfit troviamo features quali pulsossimetro ed i comandi vocali con Alexa. Non manca poi il supporto a Huami PAI, acronimo che sta per Personal Activity Intelligence. Questa sigla indica la possibilità per l'utente di aver un prospetto più completo sul suo stato di salute ed allenamento. Secondo gli studi condotti, avere un valore PAI superiore a 100 significa una probabilità minore di incappare in malattie cardiache. Ciò è possibile combinando i dati acquisiti da contapassi, cardiofrequenzimetro e misuratore SpO2. Inoltre, trova spazio anche SomnusCare, il motore AI con nuovi algoritmi più elaborati che permettono un monitoraggio del sonno più accurato.

Specifiche e funzioni per il fitness

Con dimensioni di 47.2 x 18.5 x 12.4 mm ed un peso di 12 g, Amazfit Band 5 è disponibile in 3 colorazioni: Olive, Midnight Black e Orange. La scocca è assemblata in policarbonato, con cinturino in materiale plastico TPU. Il display a colori da 1.1″ HD (294 x 126 pixel) integra anche un tasto, sensibile alla pressione, per muoversi all'interno dell'interfaccia, oltre ad un rivestimento anti-impronta con curvatura 2.5D. A renderlo più vivace ci sono più di 45 watch faces, con 2 di queste che saranno personalizzabili: sarà anche possibile caricare ed usare le proprie immagini.

Il cardiofrequenzimetro permetterà di tenere sotto controllo l'attività cardiaca in maniera costante, 24 ore su 24. Il sensore sarà in grado di avvertirci in caso rilevasse anomalie, grazie al sistema proprietario (e migliorato) BioTracker 2 PPG. Inoltre, ci sarà anche un monitoraggio dello stress, con esercizio di respirazione per alleviare i momenti più tesi. Parlando di sport, Amazfit Band 5 integrerà ben 11 modalità sportive, grazie anche alla certificazione 5 ATM per l'utilizzo sott'acqua.

Arrivano i comandi vocali con Alexa

Confermato il supporto ai comandi vocali tramite Alexa. L'assistente di Amazon ci permetterà di chiedergli domande, fare traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spessa, controllare il meteo, gestire l'aspetto domotico della casa e altro ancora. La smartband Amazfit pensa anche al mondo femminile, potendo tenere sotto controllo il ciclo mestruale. Il tutto è guidato dal sistema operativo Amazfit OS, con supporto multi-linguaggio con la variante Global che sarà disponibile all'acquisto e compatibilità Android 5.0 e iOS 10.0 o superiori. La batteria da 125 mAh offre un'autonomia complessiva di circa 15 giorni di utilizzo standard, mentre per la ricarica occorrono circa 2 ore tramite POGO Pin.

Amazfit Band 5 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Amazfit Band 5 è di 45$, circa 38€ al cambio, e debutterà il prossimo 21 settembre negli USA tramite Amazon. La nuova smartband di Huami arriverà presto anche in Europa e non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

