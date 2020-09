La comodità di un Surface ad un prezzo imperdibile? La proposta, in offerta lampo, di Banggood, potrebbe fare proprio al caso vostro. Direttamente dalle pagine dello store, infatti, avrete la possibilità di acquistare l'Alldocube KNote 5, un dispositivo 2 in 1 con Windows 10, in offerta a poco più di 200€.

Alldocube KNote 5 in sconto di 150€ grazie all'offerta lampo Banggood

Il dispositivo offerto in sconto da Banggood, grazie al processore Intel Core N4000, potrà accompagnarvi in tutte le operazioni quotidiane più comuni, permettendovi di vivere l'esperienza completa di Windows 10 senza intoppi. Inoltre, le dimensioni contenute di Alldocube KNote 5, con display da 11.6″, lo rendono un prodotto estremamente versatile, utilizzabile come un tablet e, all'occorrenza, come un notebook.

Grazie all'offerta lampo proposta oggi da Banggood, il prodotto potrà essere acquistato – con tanto di tastiera – a soli 203€. Per acquistarlo al prezzo indicato, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

