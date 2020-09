Ad agosto Lei Jun ha annunciato che lo Xiaomi Mi MIX Alpha non si farà. Il progetto è stato messo da parte a causa delle difficoltà nella sua realizzazione e per il prezzo, un limite insormontabile per molti. “Per fortuna” c'è chi sono si pone questo tipo di problemi ed ecco debuttare il Cina il nuovo smartphone di lusso 8848 Titanium M6 5G Dragon Limited Edition, dispositivo dal design particolarmente atipico, proposto ad un prezzo stellare.

8848 Titanium M6 5G Dragon Limited Edition… altro che Xiaomi Mi MIX Alpha!

Se è la prima volta che vi trovate alle prese con il brand 8848, allora è bene fare un piccolo recap. La compagnia cinese è un produttore specializzato in smartphone di lusso e già un po' di anni fa ha fatto parlare di sé per i suoi prezzi sopra le righe. Lo scorso ottobre l'azienda ha presentato il suo 8848 Titanium M6 5G, equipaggiato con il potente Snapdragon 865, ed ora il flagship torna alla carica con la Dragon Limited Edition, proposta ad una cifra bestiale.

Il dispositivo parte da ben 29.999 yuan, circa 3770€ al cambio attuale: si tratta delle versioni da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Per chi è interessato ai modelli da 1 TB di storage si sale a 35.999 yuan e 44.999 yuan, circa 4.500€ e 5.600€ al cambio. Insomma, se siete rimasti a bocca aperta per lo Xiaomi Mi MIX Alpha e l'avete richiusa di scatto non appena scoperto il prezzo… forse fareste bene a ricredervi! Il concept phone di Xiaomi, in fondo, era stato proposto alla “misera” cifra di 19.999 yuan, appena 2.500€.

Tornando a 8848 Titanium M6 5G Dragon Limited Edition, il dispositivo viene proposto in pelli pregiate (come la versione in coccodrillo) e con pietre e metalli preziosi a comporre il tutto. Insomma, si tratta in tutto è per tutto di uno smartphone di lusso, destinato ad un pubblico particolarmente “esigente”. Oltre allo Snap 865, il dispositivo offre un pannello AMOLED da 6.01″, una batteria da 4.380 mAh con ricarica da 27W ed una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 MP.

