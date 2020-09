360 Watch S2 Pilot è lo smartwatch per bambini con posizionamento stereo 3D

Siamo stati abituati a conoscere l'azienda cinese 360 per i suoi dispositivi smart per la casa, come ad esempio i robot vacuum cleaner, tipo l'S6 Pro che abbiamo recensito. Ma come suggerisce il nome, essa è un'azienda a 360° e qualche tempo fa produceva addirittura smartphone, oltre che servizi software, insieme ad appunto anche agli indossabili, come il nuovo smartwatch per bambini 360 Watch S2 Pilot, con tecnologia di posizionamento stereo 3D che rivela anche a che piano si trova l'utilizzatore.

360 Watch S2 Pilot: smartwatch per bambini con dual camera, app di apprendimento, traduttore e posizionamento stereo 3D

Le caratteristiche del 360 Watch S2 Pilot, per sommi capi, sono quelle di uno smartwatch per bambini come abbiamo visto per i modelli di Xiaomi e Huawei. Infatti, è dotato di display retina molto ampio da 1.52″ (360 x 400 pixel) con densità molto alta da 354 ppi e vetro Gorilla Glass 3. Inoltre, è dotato di doppia fotocamera da 5 MP utile sia per le fotografie, sia per le videochiamate tra orologio ed orologio o anche ibride tra orologio e smartphone.

Passando alle feature software, lo smartwatch per bambini 360 Watch S2 Pilot ha integrate tante funzioni di apprendimento come il dizionario, il mappamondo ed anche un comodo traduttore. Infine, quella che è la funzione principale del wearable, il posizionamento stereo 3D, che grazie ad una combinazione di posizionamenti di precisione AI a 9 livelli permette di rilevare anche a che piano si trova il bambino, nel caso non riusciste a trovarlo.

Il nuovo smartwatch per bambini 360 Watch S2 Pilot arriva in Cina su JD.com ad un prezzo iniziale di 899 yuan (∼111 €) per poi salire a 1099 yuan come prezzo di listino (∼136 €). Di certo non economico, ma comunque completo per la sicurezza dei bambini. Non è previsto un lancio in Occidente, ma si spera sempre lo faccia arrivare un qualche canale di importazione.

