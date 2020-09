Omthing E-Joy è il primo smartwatch di 1More a soli 24€

Il nome Omthing E-Joy potrebbe non dirvi molto, mentre la storia è ben diversa se nominiamo 1More. L'azienda produttrice salì alla ribalta nell'ambiente tech attorno al 2015, quando collaborò con Xiaomi per la realizzazione delle celebri cuffie Piston. Parallelamente alla realizzazione degli auricolari per Xiaomi, la società ha cercato di farsi un nome, proseguendo lo sviluppo del proprio catalogo di prodotti audio. Fra l'altro, nel 2019 ha anche collaborato con Nubia per la creazione delle proprie prime cuffie true wireless.

1More si immette nel mercato degli smartwatch con il primo Omthing E-Joy

Tornando a parlare di 1More, il marchio Omthing è stato adoperato per altri prodotti precedenti, come nel caso delle cuffie TWS EO002 Airfree. Ma con Omthing E-Joy le cose non cambiano e non poco, dato che siamo dinnanzi al primo smartwatch targato 1More. Da quando il mercato degli indossabili si sta rivelando così fruttuoso, sempre più aziende stanno cercando di dire la propria. Nel caso di Omthing E-Joy, basta un primo sguardo per farci constatare che siamo di fronte ad un dispositivo molto simile ad Apple Watch e tanti altri.

Il display quadrato è accompagnato da un vetro 2.5D, in modo da offrire un look quantomeno al passo coi tempi. Si tratta di uno schermo IPS da 1,3″ 240 x 240 pixel, il cui vetro va a confluire nella scocca realizzata in lega di zinco. 1More ha scelto un design minimale, eliminando i tasti fisici laterali in favore di una fruizione della UI interamente tramite gesti e sensori di movimento. Il cinturino è da 22 mm, in silicone ipoallergenico e può essere facilmente sostituito con tutte le alternative disponibili in commercio. Il tutto è protetto da certificazione contro polvere e liquidi fino ad un massimo di 50 metri di profondità.

Nella parte posteriore è collocato il sensore dei battiti cardiaci, con il quale è possibile impostare il monitoraggio continuo della frequenza. La sensoristica presente permette anche il misuramento della pressione sanguigna, oltre a funzionalità classiche quali contapassi, calorie bruciate, distanza percorsa e quant'altro. 1More ha realizzato Omthing E-Joy anche con gli sportivi in mente, integrando modalità sportive come camminata, corsa, ciclismo e così via. Non mancano anche avvisi di sedentarietà ed analisi del sonno, con lo smartwatch che analizza le fasi notturne per dirci quante ore di sonno leggero o profondo ci siamo fatti ed impostare una vibrazione come sveglia. Il tutto per un costo di soltanto circa 24€ su Aliexpress:

