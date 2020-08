L'evento Xiaomi di ieri ha lasciato l'amaro in bocca a coloro che si aspettavano un nuovo Mi MIX come “one more thing“. Al contrario, il keynote si è concluso con un go-kart di alto livello ma che non ha soddisfatto coloro che si aspettavano un dispositivo rivoluzionario. Si vociferava che l'azienda fosse intenzionata a lanciare il primo smartphone al mondo a proporre al pubblico una selfie camera sotto al display. Così non è stato e quindi ci si continua a chiedere: chi sarà la prima a raggiungere questo traguardo?

Aggiornamento 13/08: il CEO di ZTE rivela nuovi dettagli sull'innovativa selfie camera. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

nubia Watch ufficiale: arriva l’erede del “curvissimo” Alpha

Il CEO conferma: sarà ZTE la prima ad avere uno smartphone con selfie camera sotto al display

A quanto pare questo traguardo non sarebbe ad appannaggio di Xiaomi, bensì di ZTE. Quella che prima era soltanto un'indiscrezione è stata prontamente confermata dalla dirigenza della società.

Il CEO Ni Fei, da poco passato dalle fila di Nubia a capo di ZTE, ha fatto questo annuncio sui social. Sarà la sua azienda a vendere al pubblico il primo dispositivo dotato di selfie camera nel display, ma di quale modello si tratterà? Istintivamente verrebbe da pensare che sarà ZTE Axon 20 5G, il nuovo capostipite della serie top di gamma.

La verità è che, vista la particolarità della tecnologia, i leaker indicano il suo debutto a bordo di ZTE A20 5G. Lo smartphone è già stato certificato in Cina con nome tecnico A2021, perciò il lancio potrebbe non essere così lontano.

Aggiornamento 13/08

Fra le novità di oggi troviamo il CEO di ZTE che ci conferma che sarà ZTE A20 5G il nome dello smartphone che si prepara a stravolgere le carte in tavola. C'è chi ha già avuto modo di vederlo, dato che l'azienda ha svolto un blind test, chiedendo ad alcune persone di valutare i selfie realizzati con la selfie camera nel display. Secondo quanto da loro affermato, le foto scattate sono state valutate in maniera positiva, non riuscendole a trovare particolari differenze da selfie scattati con fotocamere tradizionali.

Lo smartphone ha già ricevuto tutte le varie certificazioni sotto il nome di ZTE A2021, ma c'è chi comunque continua a sostenere che sarà commercializzato come ZTE Axon 20 5G. Quello che ci importa veramente sarà vederlo in azione e constatare quanto sia effettivamente utilizzabile un sensore del genere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu