ZTE Axon 20 con selfie camera nel display: data ufficiale di lancio

Non manca molto alla presentazione ufficiale di ZTE Axon 20 5G, il prossimo top di gamma della casa asiatica. Non sarà un top di gamma qualsiasi, bensì il primo smartphone al mondo con selfie camera sotto al display. Si pensava che il traguardo sarebbe stato di Xiaomi ma così non è stato, con un Mi 10 Ultra che si è rivelato più “tradizionale” rispetto a quanto previsto. Ed oggi ZTE ci rivela il giorno in cui sarà lanciato al grande pubblico.

Ecco quando verrà presentato il nuovo ZTE Axon 20 5G

La presentazione di ZTE Axon 20 5G avrà luogo in Cina il prossimo 1 settembre 2020, quindi l'evento si terrà prima di quanto ipotizzabile. D'altronde lo smartphone è già comparso sul banco dell'ente certificativo TENAA, pertanto era plausibile che non mancasse molto. Fatto sta che il nome non sarà Axon A20 bensì Axon 20, riprendendo la nomenclatura che ZTE utilizza per la propria serie di punta.

Ma a parte la selfie camera sotto al display, quali saranno le caratteristiche tecniche di ZTE Axon 20? Con dimensioni di 172.1 x 77.9 x 7.9 mm, viene integrato un pannello da 6,92″ Full HD+, sotto al quale si nasconde la selfie camera da 32 MP. La tecnologia utilizzata dovrebbe essere quella presentata in precedenza dalla cinese Visionox. Dal punto di vista hardware, Axon 20 dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 765G, in accoppiata a memorie da 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. Il tutto è alimentato da una 4.120 mAh, mentre la quad camera posteriore ha sensori da 64+8+2+2 MP.

