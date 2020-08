Zoom down in tutto il mondo ed è davvero inutilizzabile

Periodo non facile per le applicazioni più utilizzate del mondo. Se la settimana scorsa ad andare in down è stato Gmail, ora è il turno di un'altra entità piuttosto utilizzata, soprattutto negli ultimi mesi: infatti, da qualche ora Zoom è praticamente inutilizzabile e l'azienda indaga.

Zoom down: problemi in tutto il mondo, l'azienda indaga sull'origine

Come segnalato anche dal portale DownDetector, Zoom è down praticamente ovunque ed i problemi riscontrati sono molteplici. L'intensità delle interruzioni si è registrato dalle 13:00 alle 16:00 italiane di oggi, 24 agosto 2020 ed è ancora presente. Nello specifico, la funzione Meetings e i Webinar sono quelle con più problemi, praticamente le due opzioni più utilizzate. Proprio per questo, l'applicazione cinese è totalmente fuori uso.

L'azienda sta indagando in queste ore per capire l'origine del problema, fornendo tra l'altro aggiornamenti continui sui propri canali social. Certo è, che è davvero particolare notare come un'applicazione come Zoom che ha preso piede praticamente in 3-4 mesi sia già in grado di mandare in difficoltà la moltitudine degli utenti. In ogni caso, vi terremo aggiornati.

