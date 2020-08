ZMI lancia un nuovo alimentatore da parete da 65W, con diverse porte

Viviamo in un'era davvero particolare, dove lo smartphone ha assunto ormai una certa centralità nelle nostre vite. Con questo dispositivo, infatti, riusciamo a fare praticamente tutto, potendo contare su un prodotto che di fatto è un vero e proprio PC portatile in miniatura. Quello che ancora non siamo riusciti ad ottenere, però, sono batterie in grado di offrire migliori performance nell'utilizzo quotidiano. Motivo per cui ZMI continua a sviluppare nuovi prodotti per la ricarica rapida, non ultimo l'alimentatore da parere da 65W dotato di diverse porte.

ZMI USB 65W Multi-Port Charger ha due porte USB-C

Dando un'occhiata al design del prodotto, notiamo come questo sia assolutamente identico a quello uscito qualche giorno fa, da 50W. Questo dispositivo, infatti, è disponibile in colorazione nera offrendo, sulla parte frontale, tutte le porte di cui un qualsiasi utente può avere bisogno. Essendo pensato principalmente per il mercato cinese, i due connettori sono ripiegabili, riducendo così le dimensioni di un alimentatore già abbastanza ingombrante.

A livello di ingressi, comunque, troviamo una porta USB-C e due porte USB-A. Quando tutte e tre le porte sono in uso contemporaneamente, la potenza totale raggiunge 63W/45W su USB-C, mentre 18 W per le due porte USB-A. Quando è in uso, invece, la singola porta USB-C la potenza totale è di 65W.

Al momento questo prodotto è disponibile ad un prezzo speciale di 129 yuan, dunque circa 15 euro al cambio attuale. Di solito, però, in condizioni normali questo dovrebbe attestarsi su 149 yuan, circa 18 euro in Cina.

