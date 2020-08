La ricarica senza fili sta entrando sempre più nelle abitudini di tanti utenti ed i nuovi flagship e medio gamma di ultima generazione hanno incentivato questa possibilità. Proprio per questo, la possibilità di poter caricare lo smartphone senza alcun vincolo anche in auto è una soluzione che potrebbe far comodo a molti e chi meglio di un'azienda come ZMI, main partner di Xiaomi, può avere la risposta? Arriva infatti su YouPin il nuovo caricabatterie wireless per le auto ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

Xiaomi ZMI: il nuovo caricabatterie wireless per auto su YouPin permette una ricarica dai 7.5 ai 10 W

Quali sono quindi le caratteristiche del nuovo supporto per auto? Lo Xiaomi ZMI WCJ11 è un caricabatterie wireless molto discreto e funzionale. Esso si presenta appunto come un classico supporto per auto, ma una volta collegato al caricabatterie da accendisigari classico, con doppia entrata USB-A a 36W, tramite USB Type-C, esso permette di ricaricare i vostri smartphone senza necessità di doverlo collegare alla presa di corrente. Questo permetterà sicuramente un utilizzo più comodo dello stesso dispositivo.

Ma qual è la potenza di questo caricabatterie wireless per auto? Lo ZMI WCJ11 può caricare smartphone come iPhone 11 a 7.5W, mentre altri flagship come Xiaomi Mi 10 a 10W. La comodità inoltre sta nel fatto che anche con una cover avviene la connessione di ricarica, dato che l'induzione arriva fino a 4 mm di spessore. La qualità dei materiali è inoltre un plus per questo supporto, quanto è realizzato in policarbonato di qualità e di un rivestimento per la ricarica in Alcantara. Infine, ha l'ottima qualità di riconoscere i corpi estranei in metallo al fine di non danneggiare il prodotto stesso.

Ma quanto costa? Il nuovo caricabatterie wireless per auto Xiaomi ZMI è disponibile in Cina su YouPin all'interessante prezzo di 139 yuan, solo 17€ al cambio. Un prodotto così a meno di 20€ è attualmente molto difficile da trovare.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu