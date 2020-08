Xiaomi Zajia: il sensore automatico per bagno e cucina è in offerta con coupon

Avete intenzione di combattere gli sprechi in ogni modo? Il dispositivo targato Xiaomi, oggi in offerta con coupon su Banggood, potrebbe essere il dispositivo ideale (ed indispensabile) in casa vostra. Il sensore automatico ad infrarossi Xiaomi Zajia, infatti, è in grado di attivarsi al passaggio delle mani, riducendo gli sprechi al minimo.

Niente sprechi d'acqua con il sensore Xiaomi Zajia: oggi in offerta su Banggood

Il sensore smart Xiaomi Zajia trova infatti molteplici utilizzi all'interno dell'ambiente domestico. Applicandolo in corrispondenza del rubinetto in cucina, ad esempio, potrete ridurre gli sprechi d'acqua durante il lavaggio dei piatti. Il sensore ad infrarossi, infatti, interromperà il getto d'acqua corrente ogni volta che sposteremo l'oggetto sciacquato dalla sua traiettoria.

Come si può evincere dalle foto, inoltre, utilizzare il dispositivo sarà semplicissimo, non dovrete far altro che ricaricarlo tramite l'ingresso USB ed applicarlo direttamente al rubinetto.

L'offerta targata Banggood si fa poi ancor più interessante dal momento che il prodotto di Xiaomi, in offerta con coupon, è spedito dal magazzino spagnolo. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare e di ricevere il prodotto in pochissimi giorni.

