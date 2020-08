Lo sterilizzatore UV Xiaomi vi aiuta a tenere alla lontana il Coronavirus

La sensibilizzazione alla sterilizzazione degli ambienti si è drasticamente innalzata da quando la pandemia da Coronavirus ha duramente colpito l'intero globo. Le mascherine protettive sono tristemente divenute un elemento della nostra quotidianità e lo stesso potrebbe accadere con dispositivi come questo sterilizzatore UV. Disponibile sulla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, si propone di tenerci alla larga da germi e batteri e farlo a basso costo.

Realizzato da una delle molteplici aziende di terze parti, questo sterilizzatore è un prodotto abbastanza portabile, grosso all'incirca quanto uno spazzolino elettrico. Secondo quanto dichiarato dal produttore, è in grado di eliminare oltre il 99% dei batteri. Basta applicare la luce ultravioletta proveniente dai due sensori posteriore sulla superficie interessata per la durata di circa 10 secondi. Una funzione molto utile per sanificare smartphone, notebook, telecomandi e così via, oggetti che spesso tocchiamo senza esserci prima lavati le mani. Ma anche maniglie, pomelli ed i pulsanti dell'ascensore, per citare altri esempi interessati.

Come dimostrato dal Rapporto COVID-19 n. 25/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, le radiazioni di tipo UV-C hanno la capacità di modificare DNA o RNA dei micro-organismi, impedendo loro di riprodursi. Attenzione, però: come ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo trattamento non va applicato sulla pelle. La luce UV rischia di causare irritazioni o danni all'epidermide. In casi come questi vi ricordiamo sempre di utilizzare un gel a base alcolica o più semplicemente acqua e sapone. In modo da evitare che gli UV finiscano negli occhi con danni anche seri, c'è un sensore di movimento che disattiva la luce in caso si inclini lo sterilizzatore in modo imprevisto.

Comunque, lo sterilizzatore UV è disponibile su Xiaomi YouPin al costo di soltanto 99 yuan, circa 12€. Al suo interno si cela una batteria da 850 mAh, ricaricabile via USB Type-C, della durata di circa 2 ore. Considerato che occorrono circa 10 secondi per effettuare una sanificazione completa, la batteria permette circa 700 utilizzi con una ricarica.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia.