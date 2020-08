Siamo convinti che se uno store come Xiaomi YouPin esistesse nel nostro paese, difficilmente riusciremmo a farne a meno dei suoi prodotti, come ad esempio il mocio lava-pavimenti. L'ultima trovata che è stata messa in crowdfunding è una mini stampante portatile a marchio Evebot PrintPods che oltre ad essere davvero piccola, è in grado di stampare su ogni superficie oltre alla carta, tutto questo ad un prezzo davvero interessante.

La stampante portatile di Xiaomi YouPin Evebot PrintPods vi permette anche di stampare tatuaggi

A guardarla, la stampante portatile Evebot PrintPods su Xiaomi YouPin si presenta davvero minimale, di colore bianco. Ma è quello che c'è dentro a renderla davvero interessante. Gli inchiostri speciali inclusi nelle mini cartucce sostituibili, permettono di agire su ogni superficie voi desideriate, anche sulla vostra pelle, creando dei tatuaggi temporanei. Come? collegando la stampante allo smartphone, scegliendo la vostra immagine o scritta da riportare ed una volta regolata la grandezza fino a 26 mm, potrete stampare semplicemente facendo scorrere l'accessorio.

Oltre ai vari inchiostri colorati, è possibile anche stampare scritte visibili solo tramite luce ultravioletta. In questo modo potete personalizzare qualsiasi cosa: dalle magliette, ai toast, alle foglie ed addirittura le pietre. La stampante portatile Evebot PrintPods inoltre si ricarica tramite USB Type-C, la batteria a piena carica permette ben 1000 stampe consecutive.

Ma quanto costa questo interessante accessorio? La stampante portatile Evebot PrintPods arriva in crowdfunding su Xiaomi YouPin all'ottimo prezzo di 499 yuan, circa 60€ al cambio. La speranza è che possa essere importata presto anche in Occidente.

