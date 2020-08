A stare al passo con i tempi non è solo la tecnologia, negli anni anche i semplici utensili di casa si sono evoluti e hanno permesso cose comuni come la pulizia sempre migliori e precise. Un caso in particolare potrebbe far al caso di molte case, cioè il mocio lava-pavimenti di Xiaomi YouPin, che vi permette di lavare casa vostra con acqua sempre pulita grazie al sistema di rimozione dello sporco, il tutto ad un prezzo più piccolo di quanto si pensi.

Il mocio lava-pavimenti Lan Xiaoyun di Xiaomi YouPin espelle l'acqua sporca lasciando quella pulita per il riutilizzo

Come si presenta quindi questa innovativa scopa? Il mocio lava-pavimenti Lan Xiaoyun di Xiaomi YouPin ha un design molto minimal con barra d'acciaio ed una spazzola circolare di colore bianco. Esso può essere riposto nel suo contenitore dove viene versata l'acqua, ma qui viene il bello: quando viene strizzato dopo il lavaggio, invece di mescolare l'acqua sporca con quella pulita, il contenitore permette di filtrare quella sporca in un vano esterno, così da usare quella limpida senza rischio di riversare i batteri sul pavimento. Davvero innovativo.

Inoltre, essendo la spazzola circolare e sottile, essa può lavare il pavimento a 360° e arrivare ovunque senza problemi come ad esempio sotto al letto, un mobile ed addirittura il divano.

Ma quanto costa questa utile scopa? Il mocio lava-pavimenti Lan Xiaoyun arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo a partire da 79 yuan (circa 9€ al cambio) fino ai 99 yuan con ricambio extra (circa 12€). Insomma, la vera e unica alternativa al Mocio Vileda arriverà come sempre dal Paese del Dragone.

