Con l'arrivo del mese di agosto, il consumo di cibi come gelati o comunque prodotti freschi è praticamente all'ordine del giorno. E se in questo periodo non è semplice andare in gelateria e godersi il gelato comodamente, Xiaomi YouPin ha la soluzione al problema, come spesso accade, con la nuova macchina per gelato dallo stile retrò e specifiche professionali ad un prezzo tutto sommato giusto.

Con la macchina per gelato di Xiaomi YouPin il gelato è pronto in soli 40 minuti

Quali sono quindi le specifiche di questa nuova gelatiera? Anzitutto, la macchina per gelato di Xiaomi YouPin è davvero compatta, dallo stile retrò che ricorda quelle degli anni 50/60, essendo alta solo 22.6 cm, lunga 35.5 cm e larga 20.6 cm. Essa è dotata di un comodo vano in cui andranno gli ingredienti per preparare il gelato con capienza di 1 litro ed in grado di restiture 500 grammi di prodotto finito e la manopola di funzione agisce per quattro operazioni e cioè: mixer, congelatore e appunto la preparazione di gelati, oltre al doverla accendere e spegnere. Il vano per gli ingredienti è inoltre fatto di alluminio 3003 che evita la formazione di cristalli di ghiaccio.

Per quanto riguarda l'operazione di preparazione dei gelati, la gelatiera di Xiaomi YouPin impiega esattamente 40 minuti affinché essi siano pronti. Inoltre, la macchina regola la rumorosità entro i 60 db, non disturbando l'ambiente circostante. Dicevamo sopra che si poteva anche usare come mixer per fare creme o comunque come congelatore. Ebbene, questo avviene proprio grazie alla griglia dedicata che, una volta rimossa, può rendere il cestello utile in diversi modi. Parlando dell'aspetto tecnico, il congelatore della macchina per gelato è davvero potente, in quanto ha la stessa configurazione di un modello commerciale, quindi congela il 75% in più di uno domestico.

Gelatiera Xiaomi YouPin – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa questa carinissima gelatiera? La macchina per gelato Xiaomi YouPin arriva in Cina ad un prezzo di 1099 yuan, circa 134€, un prezzo inquadrato nello standard del settore per le specifiche che offre.

