Vivere la casa è composto dai momenti più disparati e sicuramente stare al bagno è uno dei più importanti. Ovviamente, è sempre preferibile che l'esperienza sia quanto più disinfettata possibile e grazie al nuovo sterilizzatore da WC di Liushu su Xiaomi YouPin, questo problema può essere risolto a meno di 25 €.

Lo sterilizzatore da WC Liushu su Xiaomi YouPin elimina il 99.9% dei batteri con la luce UV

Il prodotto è come ce lo aspetteremmo per un arredo da bagno, bianco e minimale. Minimali sono anche le sue misure, essendo da 94 x 27 mm. Ma è quello che fa che lo rende un accessorio molto valido. Infatti, lo sterilizzatore da WC Liushu di Xiaomi YouPin permette di rimuovere il 99.9% dei batteri e dei germi, grazie alla luce ultravioletta che si attiverà alla chiusura del coperchio. Esso può durare fino a ben 40 giorni consecutivi con una sola carica, grazie alla capiente batteria da 2000 mAh.

Dal peso di 135 grammi, lo sterilizzatore da WC Liushu si applica senza problemi grazie allo sticker dalla presa forte, quindi non avrete problemi in merito al posizionamento. Sicuramente, è un ottimo complemento da bagno che insieme allo scaldabagno di Viomi garantisce un servizio sanificato continuo.

Ma quanto costa questo utile accessorio da bagno? Lo sterilizzatore da WC Liushu arriva su Xiaomi YouPin al prezzo inquadrato di 199 yuan, circa 24 € al cambio.

