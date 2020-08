Xiaomi YouPin, ormai uno degli e-commerce più forniti e conosciuti della Cina, ci ha abituati a tante soluzioni per ogni evenienza: dalle mini-torce per escursioni a prodotti pensati per il gaming mobile. L'ultimo arrivato è pensato proprio per le varie situazioni quotidiane, come un unboxing di qualche pacco appena arrivato o addirittura per qualche piccola riparazione: è stato lanciato da poche ore il nuovo coltellino multiuso Huohou, con ben 10 funzioni ad un prezzo ultraeconomico.

Xiaomi YouPin: il nuovo coltellino multiuso Huohou vi dà ben 10 funzioni ad un prezzo davvero economico

Com'è composto il coltellino multiuso di Huohou appena arrivato su Xiaomi YouPin? Anzitutto, ben 10 funzioni tramite gli accessori inclusi: esso infatti, oltre a fare da coltello appunto, può diventare delle forbici da imballaggi o cavi, un cacciavite per aggiustare i vostri occhiali, un chiavino per il vano SIM/Micro SD dello smartphone, un cacciavite dalla lama piatta, delle pinzette, delle palette, una lima per uso estetico, un apribottiglie ed anche un portachiavi.

Per quanto riguarda invece la costruzione dello stesso coltellino multiuso, esso è realizzato in lega di alluminio ed acciaio inossidabile 30Cr13, con superficie anodizzata e trattamento al molibdeno, che lo fa resistere all'ossidazione ed alla corrosione. Da chiuso, è davvero compatto, infatti è lungo solo 7.9 cm, molto comodo da utilizzare.

Ma quanto costa questo nuovo utile accessorio? In Cina, il coltellino multiuso arrivato su Xiaomi YouPin a marchio Huohou è proposto all'economico prezzo di 69 yuan, circa 9€ al cambio. Come altri prodotti partiti da YouPin, la speranza è che arrivi anche in Occidente tramite distribuzione dei vari store online.

