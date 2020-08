Negli ultimi anni, sempre più spesso abbiamo fatto ricorso a power bank, perché ci spostiamo di più e l'autonomia dello smartphone oggi è tutto. A volte però, dobbiamo fare i conti con l'avere un caricabatterie da parete ed uno portatile, ma ZMI ha pensato anche a questo e ne ha lanciato uno combinato a 50W su Xiaomi YouPin, ad un prezzo davvero conveniente.

Il caricabatterie da parete power bank di ZMI su Xiaomi YouPin permette la ricarica rapida in entrambi i modi

Guardandolo nel dettaglio, il caricabatterie da parete AP03 di ZMI è molto simile a quello da 30W uscito quasi un anno fa. Ovviamente, la sua funzionalità 2-in-1 che lo fa diventare un power bank lo rende molto più fruibile e soprattutto è possibile ottenere la ricarica rapida in entrambi i modi. Infatti, grazie ai due ingressi USB Type-A e USB Type-C, è possibile ricaricare a 27W con il primo e a 45W con il secondo ingresso. Da power bank invece, con una capacità da 6700 mAh, carica gli smartphone attraverso il Type-C con ricarica rapida fino a 18W.

Ma quanto costa questo utile accessorio per la ricarica? Il caricabatterie da parete power bank di ZMI arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo molto interessante di 179 yuan, circa 22€. Non sarebbe affatto male vederlo anche alle nostre latitudini, magari attraverso i vari canali di importazione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu