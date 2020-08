Il nuovo cacciavite elettrico Xiaomi HOTO non vi fa perdere le punte

Fra i tanti prodotti che sono presenti su Xiaomi YouPin, il cacciavite elettrico è quasi considerabile un classico. Di recente ne abbiamo viste diverse versioni, come quello con 16 punte fino a ben 24 punte. Quello targato HOTO riprende il concetto di multi-punta ma lo fa in maniera più modesta, seppur con un occhio alla trasportabilità.

Su Xiaomi YouPin debutta il nuovo cacciavite elettrico HOTO

Quando si ha a che fare con un cacciavite elettrico con più punte, il rischio è sempre quello di lasciare le punte in giro e magari finire per perderle. Il modello HOTO proposto su Xiaomi YouPin vuole risolvere proprio questo problema, integrando le 12 punte in acciaio S2 a disposizione all'interno dello stesso cacciavite. Basta svitare la parte inferiore, con grip per l'utilizzo, per accedere al vano dove sono contenute e sfilare quella che ci serve.

Sulla parte superiore, invece, c'è la manovella con cui azionare il cacciavite ed impostare le tre velocità di rotazione, fino a 220 RPM. Tramite l'apposito pulsante laterale si può invertire il sensore di rotazione, mentre la scocca in plastica TPE è formata da un trattamento anti-scivolo. La batteria da 1.500 mAh permette un utilizzo massimo di circa 1000 avvitamenti/svitamenti e c'è anche un LED per illuminare le zone in ombra.

Il cacciavite elettrico HOTO viene venduto su YouPin ad un prezzo pari a 159 yuan, circa 19€ al cambio.

