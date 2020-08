Xiaomi YouPin, per gli appassionati di prodotti smart di ogni tipo, è un po' il paese dei balocchi. Nel novero di prodotti usciti dall'e-commerce cinese, non mancano prodotti come gli acquari smart, dotati di regolazione da remoto e luci LED, come il nuovo acquario Smart Fish Tank Pro arrivato in crowdfunding ad un prezzo interessante rapportato alle sue specifiche.

Smart Fish Tank Pro è l'acquario di Xiaomi YouPin dove anche la mangiatoia è intelligente

Cosa differenzia l'acquario di Xiaomi YouPin Smart Fish Tank Pro dagli altri? La sue capacità smart regolabili tramite Wi-Fi e l'App Mijia, permettono all'utente di regolare la pompa dell'acqua in modo da definire le giuste quantità di ossigeno e l'effetto del filtraggio. Il cilindro integrato è dotato di un pulsante di regolazione manuale, nel caso non voleste utilizzare le funzioni smart. Inoltre, anche la mangiatoia per i pesci è regolabile tramite applicazione, così come le 7 luci LED integrate, che possono essere settate in base alle nostre esigenze.

Ovviamente, tutte queste opzioni possono avvenire solo tramite il collegamento dello Smart Box Wi-Fi abbinato allo stesso acquario di Xiaomi YouPin. Per quanto riguarda le altre specifiche, esso può essere caricato tramite USB a 5V, anche tramite un power bank, senza avere timori di rimanere senza alimentazione.

Ma quanto costa questa nuova interessante casa per i nostri amici acquatici? L'acquario Smart Fish Tank Pro è in crowdfunding in Cina su Xiaomi YouPin ad un prezzo a partire da 359 yuan (44€), che sale fino ai 399 yuan (49€). Non è escluso possa arrivare da noi tramite i vari canali di importazione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu