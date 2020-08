La Xiaomi Ecological Chain è tra i più grandi ecosistemi di prodotti mirati alla casa ed alla persona senza inquinare l'ambiente e non è raro, tutt'altro, trovare elettrodomestici o arredi che migliorano la qualità della salute. Uno dei brand più attivi di questa catena è senza dubbio 8H, che produce prodotti mirati al riposo, tra cui un materasso smart ed il nuovo pouf DOF multiforma anti formaldeide, che arriva su YouPin ad un prezzo tutto sommato inquadrato.

Xiaomi 8H DOF: il pouf multiforma anti formaldeide su YouPin si regola in 6 modi diversi

Il pouf DOF di Xiaomi 8H si presenta come un normalissimo pouf che abbiamo già visto, con la particolarità che è possibile regolarlo in ben 6 modi diversi, per questo è multiforma: infatti, vi permette di stendervi parzialmente, completamente, in posizione prona, rannicchiati, funge da supporto per la testa o per le gambe, semplicemente deformandolo. Esso è tra l'altro leggero, pesando solo 3.7 kg, quindi è facile da spostare.

Ma come è composto questo pouf multiforma Xiaomi 8H DOF? Il prodotto è composto da particelle di EPP ad alta elasticità da 2-3 mm, in grado quindi di ammortizzare ogni “salto” effettuato su di esso, che lo fa restare così com'è. Esse possono infatti deformare momentaneamente il pouf, ma esso torna poi nella sua posizione originaria. Inoltre, è realizzato con una tecnologia di rimozione della formaldeide. Il pouf Xiaomi 8H decompone la formaldeide in anidride carbonica e acqua, rendendola inoffensiva. All'esterno, è realizzato con lo stesso tessuto dei costumi da bagno di alta qualità, in nylon e spandex. La sacca laterale è invece composta da cotone al 100%.

Ma quanto costa questo comodo oggetto? Il pouf multiforma anti formaldeide Xiaomi 8H DOF arriva su Xiaomi YouPin al prezzo di 649 yuan, circa 79€, un costo decisamente inquadrato per la categoria.

