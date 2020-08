Uno dei prodotti proprietari su cui Xiaomi punta ogni anno sempre di più è sicuramente l'assistente vocale XiaoAI, che nel tempo è diventato sempre più interattivo e smart. Nel nuovo aggiornamento, l'intelligenza artificiale interagisce con i bambini rispondendo come se lo fosse lei stessa e gestisce tutti dispositivi smart semplicemente con una frase.

Ecco tutte le novità dell'assistente vocale Xiaomi XiaoAI

Le nuove funzionalità dell'assistente vocale Xiaomi XiaoAI sono state introdotte nel grande evento dell'11 agosto 2020 da Lei Jun, ma solo ora abbiamo le nozioni complete in merito. Il sistema di intelligenza artificiale del colosso cinese, può ora infatti interagire con i bambini replicando proprio con la voce da bambino. Inoltre, li guida riconoscendo la loro voce in modo da fornire contenuti protetti e pensati proprio per loro.

Ma la vera, nuova grande feature è la possibilità di far gestire tutti i dispositivi smart in casa a Xiaomi XiaoAI, con il solo ausilio di una frase. Come? Scegliendo delle frasi preimpostate che vi permettono di risparmiare tempo e godervi la domotica. Ad esempio, se chiedete del meteo, XiaoAI vi chiederà se per caso avete troppo caldo e vi accenderà il condizionatore, se lo desiderate. Con il tempo, l'assistente vocale di Xiaomi impara tutte le abitudini dell'utente, migliorando la vita casalinga.

Oltre alla domotica, Xiaomi XiaoAI diventa anche un traduttore simultaneo, traducendo mentre si parla. Questa funzione può tornare utilissima durante i viaggi. E nel caso vi servisse, parla anche il Cantonese.

