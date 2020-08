Xiaomi aggiorna l’app Meteo e introduce importanti novità

Xiaomi annovera diverse componenti nel suo ecosistema che gravita attorno alla MIUI, come nel caso dell'app Meteo. Come tutte le interfacce proprietarie che si rispettano, anche quella di Xiaomi non manca di tenere informati gli utenti sulle previsioni meteorologiche. E con l'aggiornamento all'ultima versione 12.3.4.0 Global lo fa in maniera ancora più precisa e granulare, grazie a nuove implementazioni software.

L'app Meteo di Xiaomi si aggiorna ed è più completa nelle previsioni

Sì, perché la versione 12.3.4.0 dell'app Meteo di Xiaomi si arricchisce dell'indicatore relativo alla percentuale di umidità nell'area. Non solo: fra i dati forniti agli utenti Xiaomi si aggiunge anche la probabilità di pioggia, su cui basarsi per decidere se uscire con l'ombrello o meno. Sono state apportate modifiche anche all'interfaccia grafica, in particolar modo alle tempistiche relative ad alba e tramonto. Infine, con l'aggiornamento in questione sono stati risolti alcuni bug noti.

Potete scaricare l'app Meteo 12.3.4.0 Global direttamente dal link qua sotto. Così facendo potrete utilizzarla sul vostro smartphone Xiaomi, con dati meteorologici forniti direttamente da AccuWeather.

Scarica la versione 12.3.4.0 dell'app Meteo

