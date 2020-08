A poche settimane dalla diatriba sorta in India per la violazione di brevetti nei confronti di InterDigital, Xiaomi deve fare i conti con un'altra azienda proprietaria dei brevetti di supporto HEVC. La HEVC Advance Licensors infatti, che ha deciso di portare in tribunale a Düsseldorf il colosso cinese.

Per l'accusa, Xiaomi avrebbe violato i brevetti del codec video HEVC/H.265

A scatenare l'accusa di HEVC Advance è stata la presunta violazione dei brevetti dei codec video digitali HEVC/H.265. Al tribunale regionale di Düsseldorf quindi si siederà Xiaomi ma non solo, perché la stessa accusa è stata rivolta al produttore di TV e decoder Vestel, reo di vendere prodotti usando tale tecnologia di codec in Germania. Nel caso del colosso cinese invece, sono gli smartphone a violare i brevetti.

Attualmente, non si conosce ancora se e quando Xiaomi risponderà alle accuse e sopratutto come si muoverà per difendersi in merito. Stando a quanto però afferma HEVC Advance, il brand cinese e Vestel non sono gli unici ad essere citati in giudizio, ma anche un altro importante marchio di cui però non si è fatto nome. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi di questa situazione.

