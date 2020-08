Xiaomi Townew Smart Trash Can T3: ecco su YouPin il nuovo bidone smart

Anche senza andare troppo nel dettaglio, è chiaro come Xiaomi sia una delle aziende più attente in ambito di accessori. Nel corso di questi anni, infatti, ha prodotto una quantità di dispositivi davvero impressionante, afferente a quasi ogni categoria. Non solo smartphone, dunque, ma anche accessori legati all'igiene, alla cura della casa, alla domotica e tanto altro, Tra questi, quindi, troviamo anche una lunga tradizione di bidoncini della spazzatura. Su YouPin, infatti, è comparso il nuovo Xiaomi Townew Smart Trash Can T3 che, di fatto, si presenta come l'ultima creazione in tale campo.

Townew Smart Trash Can T3 costa meno di 40 euro

Dando un'occhiata al design del prodotto non possiamo dire che questo dispositivo non sia particolare. Spicca, ovviamente, il colore bianco che ormai contraddistingue quasi ogni dispositivo del brand cinese e, oltre a questo, non si può che annoverare la grande pulizia a livello estetico. Potrebbe fare sorridere questa affermazione, dato che stiamo parlando di un bidone della spazzatura, ma qui siamo di fronte ad un prodotto davvero minimal.

Secondo l'azienda questo nuovo bidone occupa il 30% in meno di spazio rispetto al modello precedente e, inoltre, presenta una la tecnologia ASAR 3.0 che dovrebbe migliorare ulteriormente il processo di chiusura del sacchetto. Sembra, poi, che il tempo di risposta ai nostri movimenti sia stato ridotto a 0,3 secondi. Non manca, inoltre, una batteria da 2.000 mAh che permette di mantenere questo bidone lontano dalla presa di corrente per circa 60 giorni. Nel caso in cui si scarichi, comunque, sarà possibile ricaricarlo tramite porta microUSB.

Xiaomi Townew Smart Trash Can T3 è in vendita in Cina al prezzo di 599 yuan, circa 72 euro al cambio attuale. Al momento, però, su YouPin è possibile trovarlo al prezzo speciale di 299 yuan, quindi 36 euro.

