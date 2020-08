Xiaomi Touch Sticker 2 è il token smart che attiva tutto con un click

Quante volte abbiamo desiderato svolgere le attività quotidiane premendo solamente un tasto? E se vi dicessimo che oggi è possibile farlo attraverso il nuovo token smart Xiaomi Touch Sticker 2, che vi fa accedere a tutti i vostri dispositivi intelligenti solo sfiorandolo con lo smartphone, ad un prezzo inferiore di 3€?

Il token smart Xiaomi Touch Sticker 2 vi permette di gestire i vostri dispositivi anche fuori casa

Come funziona questo piccolo ma utilissimo accessorio? Il token smart Xiaomi Touch Sticker 2, come suggerisce il nome, è uno sticker wireless che permette di accedere a tutti i dispositivi e hub intelligenti di casa, dallo speaker XiaoAI alla Mi TV. Come avviene quest'azione di connessione? Semplicemente impostando i comandi sullo smartphone e poi comunicandoli attraverso il token. Un esempio? State ascoltando musica fuori casa e volete continuare anche dentro casa? Comunicate dallo smartphone al Touch Sticker 2 di riprendere la riproduzione musicale sullo speaker XiaoAI, semplicemente sfiorandolo. Stessa cosa con la TV, in modo da attivare la funzione mirroring.

Se pensiamo poi agli elettrodomestici smart, lo Xiaomi Touch Sticker 2 diventa ancora più interessante: impostati i comandi sempre sullo smartphone, è possibile gestirli al rientro a casa o quando si esce, sfiorando il token con il telefono prima di uscire. In più, permette la connessione in Wi-Fi senza richiedere la password ogni volta.

Ma quanto costa questo interessante sticker? Il pezzo forte del token smart Xiaomi Touch Sticker 2 è proprio il prezzo, visto che viene proposto in crowdfunding su Xiaomi Store al costo di 20 yuan per ogni coppia di token, meno di 3€ al cambio. Niente male, vero?

