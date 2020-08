La nuova sveglia Xiaomi vi dice anche umidità e temperatura della stanza

Nel database di Xiaomi YouPin è comparsa un nuovo modello di sveglia in grado di rilevare temperatura ed umidità della casa. Una comoda combinazione di funzionalità che permette così di avere un unico dispositivo che svolga più mansioni domestiche. In passato avevamo già visto sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi un prodotto similare, ma privo delle features tipiche di una sveglia.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi alzerà i prezzi delle smart TV: ecco perché

Xiaomi lancia una nuova sveglia con funzionalità aggiuntive per la casa

Misura 110,7 x 50,7 x 17,2 mm, pesa 67 grammi ed è composto interamente in plastica ABS. All'apparenza il dispositivo su Xiaomi YouPin, targato Miaomiaoce, ha il tipico aspetto di una sveglia, con form factor rettangolare ed un display e-ink. Questa componente ci permette di visualizzare non soltanto l'orario, ma anche i dati relativi a temperatura ed umidità. La tecnologia e-ink, poi, permette alla sveglia di avere consumi estremamente contenuti, con una batteria che si ricarica via USB Type-C.

I due parametri sono misurati tramite l'ausilio di sensori ad alta precisione Swiss Sensirion, rapidi nel captare le variazioni. Connettendo la sveglia al proprio smartphone via Bluetooth è possibile consultare i dati acquisiti tramite l'app Mi Home. Con l'app è possibile regolare anche il comparto sveglia, oltre ai tasti touch presenti sulla sezione superiore della scocca. Può anche essere utilizzato come cronometro e timer, potendo essere spostato in cucina o in altre stanze. Viene venduto su Xiaomi YouPin al prezzo di 149 yuan, pari a circa 18€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu