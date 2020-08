Se c'è un settore in cui Xiaomi, a sorpresa, ha fallito è stato quello dei chipset proprietari. O meglio, il Surge S1 uscito nel 2017 non ha prodotto purtroppo i risultati sperati, vista la fine del Mi 5C, unico modello equipaggiato con questo SoC. Dopo tre anni non ha ancora visto un successore, ma pare avere uno sponsor non indifferente: infatti, Lei Jun crede ancora nella possibilità di sviluppare un futuro Surge S2 ed invita il team a non mollare.

Xiaomi Surge S2 cancellato? Lei Jun risponde

A far tornare alla mente l'esistenza del chipset proprietario Surge S1 è stato il CEO di Xiaomi, Lei Jun, che su Weibo ha repostato il suo post dove chiariva le varie posizioni in merito a prototipi innovativi ma mai arrivati definitivamente sul mercato, come il Mi MIX Alpha. Nel repost, egli ha parlato proprio del SoC sviluppato dal marchio, definendo il fatto che lo sviluppo dei suddetti non è stato bloccato e spera vivamente che lo Xiaomi Surge S2 arrivi presto. Questo, come altri post dell'uomo immagine del brand, ha scatenato gli utenti del social cinese, che hanno condiviso l'idea di continuare ad investire in qualcosa di interno, magari come alternativa medio gamma agli Snapdragon dei top gamma.

Certo è, che se sistemassero i punti risultati all'epoca troppo acerbi di un processo nato nel 2014 e su cui Xiaomi ha investito soldi ma soprattutto capitale umano, sarebbe una piccola svolta al fine di creare un'industria tecnologica totalmente Made in China, ma al momento restano speranze e supposizioni.

