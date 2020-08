Xiaomi: ecco il nuovo supporto per monitor da gaming, in vendita su YouPin

Xiaomi ha sempre avuto un occhio di riguardo per quello che riguarda il mondo degli accessori. Non solo quelli afferenti agli smartphone, ma anche e soprattutto quelli rivolti alla casa, alla domotica e tanto altro. Tra questi, dunque, trovano spazio anche i vari prodotti legati al gaming, come i monitor. Ed è proprio per questi dispositivi che il brand ha deciso di produrre un particolare supporto da scrivania, in grado di regolare in qualsiasi posizione la TV.

Questo supporto per monitor può ruotare di 360°

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche del prodotto, sviluppato da Loctek, troviamo una struttura realizzata totalmente in alluminio. Questi due bracci principali, infatti, devono essere ancorati ad una scrivania e possono, di fatto, ruotare di 360°, consentendo di posizionare il monitor in qualsiasi modo. All ‘interno di questa scocca, poi, trova spazio anche un sistema a molle che, in caso di movimento, dovrebbe mantenere sempre il display in posizione fissa.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: come trasmettere lo schermo su monitor e TV con la MIUI 12

Come si può notare, questo prodotto mantiene l'anima da gaming, mostrando inserti di colore rosso che, alla base, illuminano la scrivania. Su tale struttura, inoltre, sono state inserite anche due porte USB 3.0. Al di là di questo aspetto, comunque, l'angolo di elevazione è di 85°, mentre verso il basso è di 15°. Siamo al cospetto, dunque, di un accessorio di qualità che riesce a supportare un peso di 9 Kg, potendo abbinare ad esso un display da 10″/34″.

Attualmente questo supporto di Xiaomi è in vendita su YouPin al prezzo di 399 yuan, dunque circa 48 euro al cambio attuale. Vi ricordiamo, però, che tale piattaforma permette di acquistare i vari prodotti solo in Cina.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu