Xiaomi narra l’evoluzione della ricarica rapida, da 5W a 120W

L'annuncio forse più clamoroso durante la presentazione di Xiaomi Mi 10 Ultra è stata la sua portentosa ricarica rapida a 120W. Nei giorni successivi all'evento l'azienda ci ha spiegato come ha fatto a raggiungere un traguardo del genere, mettendo in gioco diverse nuove tecnologie. Ma ancora più interessante è ripercorrere gli anni passati e scoprire che soltanto fino a qualche anno fa una potenza del genere era quasi impensabile.

L'annoso problema delle batterie poco longeve permane tutt'oggi e, fino a quando qualcuno troverà una soluzione, dovremmo accontentarci di 1/2 giorni di autonomia. Ma mentre le batterie non si evolvono, gli standard di ricarica stanno facendo passi da gigante, permettendo di fare il pieno in pochi minuti. I tempi in cui ci volevano ore per caricare al 100% una batteria sono ormai lontani, ma non da così tanto tempo.

Da 5W a 120W: Xiaomi ci spiega gli step evolutivi della ricarica rapida

Facciamo un salto indietro nel tempo al 2011, l'anno di debutto di Xiaomi nel panorama mobile. Era l'anno in cui veniva lanciato lo storico Xiaomi Mi 1, il primo smartphone nonché top di gamma per l'epoca. Ci pensate che nemmeno 10 anni fa i telefoni avevano la batteria removibile (1.930 mAh, per Mi 1) ma soprattutto si ricaricavano a soltanto 5W (5V 1A)? Si trattava comunque di una potenza di tutto rispetto, se paragonata allo standard di 0,5A di quel periodo.

Salto in avanti di due anni al 2013, quando venne lanciato lo Xiaomi Mi 3. Il suo usufruire della piattaforma Qualcomm fece sì che la sua batteria, da 3.050 mAh, usufruisse della Quick Charge 2.0. Lo standard introdusse un discreto step evolutivo, con un output da 10W (5V 2A) che permetteva di accorciare i tempi di ricarica del 30%. Nel 2014 assistiamo alla presentazione di Xiaomi Mi 4, la cui batteria da 3.080 mAh si migliorava leggermente, salendo a 12W (12V 1A).

Xiaomi e Quick Charge: un matrimonio non troppo longevo

Dal 2014 si passa al 2016, l'anno in cui venne lanciato il tanto apprezzato Xiaomi Mi 5 e, con esso, il supporto alla successiva Quick Charge 3.0 di Qualcomm. Il sistema di ricarica con doppia ricarica parallela permise ai produttori di alzare ulteriormente l'asticella a 18W (12V 1,5A). Non solo: fu il primo Xiaomi ad introdurre la tanto comoda porta USB Type-C. Nel 2017 avviene il lancio di Xiaomi Mi 6 e da qua inizia uno stallo di due anni, durante i quali non vediamo grandi novità in termini di ricarica. L'unica differenza di Mi 6 fu l'aggiunta del supporto alla ricarica USB Power Delivery, sempre a 18W. Certo, lo Xiaomi Mi 8 del 2018 fu il primo dell'azienda ad avere la Quick Charge 4+, ma sempre a 18W.

È nel 2019 che inizia la seconda ondata di novità nelle tecnologie di ricarica rapida. Si parte con Xiaomi Mi 9, sempre con Quick Charge 4+ ma stavolta con potenza maggiorata a 27W, nonché ricarica wireless Qi a 20W. Ma non finisce qui: sempre nel 2019 arriva Xiaomi Mi 9 Pro 5G ed è con questo modello che la società vuole imporsi nel settore. Forte anche della certificazione TÜV Rheinland, il modello Pro vanta una ricarica proprietaria Mi Charge Turbo a 40W. Inoltre, viene segnato un record per la ricarica wireless, con una potenza a 30W e anche la modalità inversa a 10W per gli accessori compatibili.

Il 2020 è l'anno della vera evoluzione della ricarica rapida di Xiaomi

La ricarica rapida cablata migliora ulteriormente nel 2020 con Xiaomi Mi 10, con una Mi Charge Turbo che sale a 50W. Allora una delle ricariche più rapide in circolazione, permette di passare dallo 0% al 100% in 45 minuti.

Arriviamo così alla seconda metà del 2020, con uno Xiaomi Mi 10 Ultra che anticipa la concorrenza ed introduce un trittico di tecnologie da primato. Il nuovo flagship si ricarica a 120W via cavo, a 50W senza cavi e con annessa modalità inversa. A questo punto ci vuole meno di mezz'ora per caricare una batteria, ben più capiente di quelle di anni fa. Basti pensare che un flagship del 2012 come Samsung Galaxy S3 impiegava quasi 3 ore per caricarsi completamente!

