Con gli sticker NFC di Xiaomi la casa diventa domotica con meno di 3€

Xiaomi è progressivamente passata dal non integrare l'NFC su molti dei propri smartphone a sfruttarlo al meglio. E non soltanto quando si parla di telefoni, ma anche e soprattutto quando si ha a che fare con l'affascinante mondo della domotica. Un mondo pieno di possibilità, specialmente per coloro a cui piace ingegnarsi e trovare soluzioni atipiche. Ed è proprio per questa tipologia di utenti che Xiaomi ha pensato di realizzare i nuovi stickers NFC 2.0.

La domotica è veramente low-cost con gli stickers NFC di Xiaomi

Trattandosi di semplici stickers, a prima vista potrebbero sembrare un gadget di poca importanza, ma non è così. La magia avviene quando li si accoppiano al proprio smartphone Xiaomi, aprendo un ventaglio di possibilità in ambito domotico. Una volta effettuata la semplice configurazione, è possibile piazzarli in giro per casa e comandare i dispositivi compatibili che abbiamo in giro.

L'esempio più banale è quello delle lampadine smart Yeelight. Anziché tramite gli interruttori, potete piazzare lo sticker NFC dove più vi aggrada ed usarlo per spegnerle ed accenderle (previa configurazione). Questo concetto lo si può applicare a qualsiasi terminale del genere: robot aspirapolvere, smart TV e speaker, condizionatori, purificatori, elettrodomestici vari e così via. Il loro vantaggio è l'ampia compatibilità, funzionando non soltanto con i prodotti Xiaomi e Mijia ma anche con altri brand, come nel caso dei prodotti di illuminazione Philips.

Il tutto diventa ancora più intrigante se si pensa quanto poco costi una tecnologia del genere. La coppia di sticker NFC 2.0 di Xiaomi saranno in vendita su YouPin in crowdfunding a soli 19.9 yuan, pari a circa 2,5€.

