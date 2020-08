Nonostante sul mercato siano iniziati ad arrivare sempre più smartphone 5G, essi sono ancora all'inizio della loro espansione, soprattutto in Occidente, dove la nuova connessione non è ancora totalmente coperta. Almeno per Xiaomi, che tramite il Presidente Wang Xiang ha espresso la volontà di portare avanti la campagna di sponsorizzazione al fine di farli diventare dispositivi di massa.

Xiaomi: per il Presidente gli smartphone 5G sono ancora nella fase iniziale

A seguito del report che ha visto Xiaomi Corp. volare nel settore smartphone nel Q2 2020, il Presidente del gruppo Wang Xiang si è espresso in merito alla distribuzione degli smartphone 5G. Egli infatti, sostiene che si è ancora all'inizio in merito alle spedizioni di tali dispositivi e che si necessita di una maggiore divulgazione e promozione affinché questi ultimi diventino di massa.

Xiaomi, dal canto suo, ha iniziato la propria campagna di promozione per gli smartphone 5G nel 2019, ma è chiaro che riproporrà tale strategia anche durante quest'anno, in modo da ampliare l'utenza, soprattutto in Occidente. Wang Xiang infine ha aggiunto che la crescita sarà in ogni caso inarrestabile e che il mercato sarà sicuramente espanso a tutti gli utenti.

