Xiaomi vola nel secondo trimestre del 2020: quanti device ha venduto?

Spesso trattiamo argomenti e prodotti che riguardano direttamente Xiaomi. All'interno del suo ecosistema, infatti, trovano spazio tantissimi dispositivi differenti, non solo quelli afferenti al mondo degli smartphone. Ci si chiede, dunque, quali siano i guadagni di un'azienda di questo tipo, che ha imparato a diversificare davvero tanto la propria offerta. Vi rispondiamo subito, quindi, mostrandovi i risultati finanziari del secondo trimestre di quest'anno.

Xiaomi ha venduto, nel Q2 2020, 28,3 milioni di unità

Dando un'occhiata all'andamento finanziario di Xiaomi, sarebbe lecito pensare ad un momento di forte crescita per l'economia mondiale. Di fatto, però, così non è. Sembra che il colosso cinese, nonostante tutti i problemi di questo 2020, viaggi per la propria strada, facendo registrare nel secondo trimestre di quest'anno un aumento dell'11,8% nelle vendite di smartphone su base annua, con ben 28,3 milioni di unità spedite in tutto il globo.

Secondo le statistiche di Canalys, sempre in questo stesso periodo, le spedizioni globali di smartphone del brand si sono classificate al quarto posto nel mondo, con una quota di mercato del 10,1%. Questo aspetto offre anche una visione più ampia sul numero di utenti che nel corso di questi mesi si sono affidati a Xiaomi. A giugno 2020, infatti, gli utenti attivi mensili sulla MIUI sono aumentati fino a raggiungere i 343,5 milioni, con un aumento del 23,3% su base annua. Tra questi, solo in Cina se ne contano 109,7 milioni, segno che l'espansione attuata in questi anni ha portato i suoi frutti.

Sono aumentati anche i ricavi derivanti dai servizi che Xiaomi offre nei Paesi asiatici, ma che di cui non usufruiamo. Dall'altra parte, però, le vendite di TV e laptop sono diminuite del 12,2%, principalmente a causa della chiusura di numerose attività correlate per via del Coronavirus (Covid-19).

