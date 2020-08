In 10 anni Xiaomi è riuscita a costruire un ecosistema di brand e partner davvero enorme, creando quella che oggi chiamiamo Ecological Chain. Tra queste aziende, troviamo marchi ormai conosciutissimi come Mijia, ZMI, Roborock, Ninebot e chi ne ha, più ne metta. Quella che sicuramente non c'è in questa catena ma che ha rischiato di creare un'incomprensione davvero “pericolosa” per il mercato è Xiaomi Sanitary Ware (o Weiyu), un'azienda di sanitari, che ha destato l'attenzione del vero brand al fine di chiarire.

Xiaomi chiarisce: l'azienda di sanitari Weiyu non ha nulla a che vedere con il marchio

In effetti, Xiaomi dalla sua catena ha già prodotti dedicati al bagno, quindi non avrebbe reale interesse ad investire in questo settore. Proprio per questo, la venuta alla ribalta di Xiaomi Weiyu (o Sanitary Ware) necessitava di un chiarimento importante da parte del brand. Ora, la situazione rischiava di diventare assai scomoda, perché non essendo poi chissà che esempio di qualità, tra l'altro è nella Worst 10 delle peggiori aziende d'arredamento nazionale, poteva mettere in cattiva luce il gruppo originale.

A definire i reali contorni della vicenda è stato il portavoce di Xiaomi Group Guan Wei, che in una lunga lettera ha dichiarato che non c'è alcuna correlazione tra i due marchi. In effetti, tutta la questione non è ben vista in Cina, in quanto mina la competizione interna leale e regolare, ma soprattutto viola quelle che sono le buone abitudini e l'ordine pubblico secondo la visione cinese.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu