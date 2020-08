Continuano gli spostamenti e l'entrata di figure di spicco in Xiaomi, Dopo l'arrivo di Jeffrey Yang e di Adam Zeng, il colosso cinese si avvarrà di una nuova, importante figura. Infatti, Alain Lam, Capo della divisione tecnologica asiatica di Credit Suisse è il nuovo Direttore Finanziario, che sostituirà Chew Shou Zi.

Xiaomi: l'arrivo di Lam come Direttore Finanziario aiuterà ad agevolare le entrate del suo ecosistema

Dopo la nomina Chew Shou Zi a Presidente delle Operazioni Internazionali di Xiaomi, il brand ha eletto come nuovo Direttore Finanziario Alain Lam, che in Credit Suisse aveva l'importante ruolo di Capo della divisione tecnologia e media del gruppo di investment banking nell'Asia del Pacifico. Di grande esperienza, Lam nei piani del colosso di Lei Jun aiuterà a scoprire nuovi flussi di entrate dalle diverse società dell'ecosistema Xiaomi.

Alain Lam ha un curriculum di tutto rispetto nel settore finanziario, avendo un passato con Morgan Stanley, con oltre 20 anni di carriera. Egli ha infatti lavorato ad oltre 140 transazioni per un valore di 60 miliardi di dollari, comprese le quotazioni pubbliche di Alibaba e Google. Sia Credit Suisse che Xiaomi, in ogni caso, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

