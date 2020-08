Alla vigilia dell'evento per i 10 anni di Xiaomi, dove sono stati presentati prodotti di grande spessore come il Mi 10 Ultra, il K30 Ultra e l'avveneristica Mi TV LUX Transparent Edition, la compagnia aveva annunciato una “One More Thing“, che poteva far alludere a qualsiasi cosa, tranne quello che è stato. Infatti, è ufficiale il nuovo Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, il kart elettrico con specifiche di lusso.

Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition: tutto quello che c'è da sapere sul kart elettrico premium di Xiaomi

Già guardando al design, ci troviamo davanti a qualcosa che trasuda qualità, con la sua livrea gialla con inserti in nero in puro stile Lamborghini, il cui logo è in bella vista sull'alettone anteriore. Guardando alle specifiche, il kart elettrico Ninebot GoKart Pro di Xiaomi è dotato di sistema di simulazione del motore a quattro trombe, con una modalità di sicurezza a 8 km/h ed una modalità da pista fino a 40 km/h. Presente un conta kilometri elettronico a LED.

In più, il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition di Xiaomi è dotato di un alettone posteriore aerodinamico, dei pedali in metallo e fari a LED, oltre al già citato alettone anteriore in assetto da corsa con corpo retrattile. Per i motori, sono raffreddati ad aria con picco di potenza fino ai 2400 W. La batteria è un modulo da 432 Wh, che permettere di percorrere 62 giri su una pista di 400 metri a piena carica.

Siamo in live su YouTube per seguire l'evento che è in corso: la disamina di Xiaomi Mi 10 Ultra inizia dopo circa 2 ore dall'inizio della diretta

Ma quanto costa questa One More Thing? Lo Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo abbastanza elevato di 9999 yuan, circa 1220€, ma vista con chi è la partnership, tutto sommato può starci.

