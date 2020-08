Xiaomi annuncia una MIUI senza bloatware: la rivoluzione è alle porte

Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad una questione piccante riguardante il ban della app cinesi in India, con conseguenze anche per Xiaomi e alcuni dei suoi software proprietari. Le cose si sono fatte sempre più serie con il passare delle settimane ed ora sembra che la compagnia di Lei Jun abbia deciso di correre ai ripari in un modo a dir poco rivoluzionario. Xiaomi, infatti, ha annunciato ufficialmente il rilascio di una MIUI pura, che dice no alle app preinstallate ed è in dirittura d'arrivo senza bloatware.

Il comunicato ufficiale è stato pubblicato da Xiaomi India: il team di sviluppo del brand è attualmente al lavoro su una nuova versione della MIUI, stavolta priva di app preinstallate: problema dei bloatware è stato affrontato di recente anche per quanto riguarda OnePlus e la OxygenOS e sta diventando sempre più sentito da parte degli utenti. Tuttavia in India si è trattata di una vera e propria necessità, nata dal ban delle app cinese da parte del governo nazionale.

📢 IMPORTANT news about #Xiaomi phones in #India:

1) None of the blocked apps will be available

2) MIUI Cleaner app is not using Clean Master app banned by Indian Govt.

3) 100% of Indian user data stays in India

A new version of MIUI coming soon.

Please read & spread the news. pic.twitter.com/I1WPAkXVWi

— Mi India (@XiaomiIndia) August 7, 2020