Dopo esserci concentrati sulla nuova interfaccia di Xiaomi, sui modelli che riceveranno l'aggiornamento, le Closed Beta e le novità per l'app Fotocamera (che mal di testa!) torniamo a parlare della MIUI 12, ma stavolta grazie agli sfondi ufficiali e i nuovi Super Wallpaper, pronti per il download.

Aggiornamento 13/08: il porting dei Super Wallpaper vede l'introduzione del nuovo sfondo Saturn introdotto con Mi 10 Ultra. Trovate tutto a fine articolo.

MIUI 12: ecco gli sfondi ed i Super Wallpaper ufficiali | Download

Oltre a tante nuove funzionalità e miglioramenti per quanto riguarda l'immediatezza dell'interfaccia – senza parlare delle animazioni più fluide – Xiaomi ha introdotto con la MIUI 12 anche una serie di nuovi sfondi ufficiali. Si tratta di immagini che richiamano la natura, paesaggi, forme geometriche, panorami spaziali e marziani: insomma c'è tutto l'occorrente (o quasi) per accontentare i Mi Fan. In altro trovate alcuni esempi mentre per scaricare gli sfondi, non vi resta che cliccare sul pulsante in basso.

SCARICA GLI SFONDI UFFICIALI

Oltre a queste immagini Xiaomi ha introdotto anche due nuovi Super Wallpaper – visti anche durante l'evento di lancio della MIUI 12 – con protagonisti la Terra e Marte. Di seguito trovate il link al download, principalmente pensati per i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO dotati della MIUI 11. Ma vi ricordiamo che, in caso abbiate uno smartphone di altra marca, potete fare affidamento all'articolo dedicato.

N.B. se dopo l'installazione non trovate i nuovi sfondi animati nei Temi della MIUI, provate ad installare l'app Sfondi di Google. Una volta aperta, scendete in basso fino alla sezione Sfondi Animati per trovarli. Sarà possibile applicare i Super Wallpaper solo allo sfondo e non nella schermata di blocco. Ringraziamo l'utente Massi gm per la segnalazione.

Aggiornamento 13/08

Con il lancio di Xiaomi Mi 10 Ultra è stato introdotto un nuovo Super Wallpaper dedicato al pianeta Saturno. Lo potete scaricare assieme a quelli precedenti.

