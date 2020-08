Xiaomi e MIUI 12 sempre più ricca di novità, fra sicurezza, foto e traduzioni

La MIUI 12 si sta rivelando uno degli aggiornamenti più corposi ai quali ha lavorato Xiaomi negli ultimi anni. Oltre alle novità annunciate in sede di presentazione, nel corso delle settimane successive ne abbiamo scoperte di ulteriori. In primis la comodissima modalità Desktop, ma anche il nuovo tool per trasmettere lo smartphone su schermi esterni o il nuovo metodo di copia/incolla. Ma non finisce qui: chi ha messo le mani sulle ultime versioni della MIUI 12 Beta ci fa scoprire cosa aspettarci dai futuri aggiornamento.

Le ultime versioni della MIUI 12 ci mostrano a cosa sta lavorando Xiaomi

La voce “Trova il Mio Dispositivo” diventa più completa

Dopo avervi parlato delle novità riguardanti gestures e Camera Burst, scopriamo che nella MIUI 12 verrà migliorato il comparto sicurezza degli smartphone Xiaomi. Nella sezione “Trova il Mio Dispositivo” è possibile segnalare la posizione GPS quando la batteria si sta per scaricare e spegnendo il dispositivo tramite pressione prolungata del tasto Power. Due features molto utili in casi d'emergenza (o quasi), in modo da segnalare dove si trovasse il terminale prima che si spenga. Non è chiaro se si possa decidere di inviarla ad un contatto, un'opzione che sarebbe molto utile, per esempio, se si ha bisogno che qualcuno ci venga a prendere.

La fotocamera della MIUI 12 vi permette di creare PDF e tradurre testi

Spostandoci alla fotocamera, nella MIUI 12 vediamo un redesign dell'app Scanner, all'interno della quale troviamo l'opzione Documenti. Adesso è possibile creare PDF tramite le immagini scattate, molto utile se si stanno fotografando pagine di documenti che si vogliono digitalizzare.

Inoltre, come già anticipato, nella Galleria della MIUI 12 è possibile estrapolare i testi dalle immagini, potendoli così tradurli in maniera più rapida senza per forza passare da app come Google Traduttore. Per il momento l'aggiornamento con questa funzione è limitato a Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra.

